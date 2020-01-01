У Держприкордонслужбі також повідомили, що новорічна ніч на Донбасі пройшла спокійно

Всі КПВВ на лінії розмежування 1 січня відкрилися вчасно, новорічна ніч пройшла спокійно.Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Новорічна ніч на лінії розмежування пройшла спокійно. Всі КПВВ сьогодні відкрилися вчасно і працюють в штатному режимі ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу інтенсивність пасажиро-транспортного потоку була невеликою. Загалом через КПВВ надійшло 10,2 тисячі осіб і 1,6 тисячі транспортних засобів. Зокрема, через "Майорське" лінію розмежування перетнули 2555 осіб і 450 транспортних засобів, у "Мар'їнці" - 2250 осіб і 512 транспортних засобів, у "Новотроїцькому" - 2167 осіб і 510 транспортних засобів, у "Гнутово" - 685 осіб і 197 транспортних засобів, у "Станиці Луганської" - 2605 осіб.

В ДПСУ додали, що сьогодні вранці в КПВВ на в'їзд і виїзд «майорських» і «Мар'їнці» осіб і транспорту не зафіксовано. У "Новотроїцькому" перебувало 30 осіб, в "Гнутово" - 3 людини.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 9 раз обстріляли позиції сил ООС 24 грудня, поранені два бійця ВСУ.

Також ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.