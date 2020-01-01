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01 січня 2020, середа, 10:09 11
Суспільство 2020-01-01T12:29:18+02:00
Українські Новини
У Новий рік на Донбасі не було жодного обстрілу

У Новий рік на Донбасі не було жодного обстрілу

Ольга Фандорина
Новий рік, війна на Донбасі

З початку Нового року, 1 січня, збройні формування країни-агресора не виявляли вогневої активності в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомили в прес-центрі ООС.

За минулу добу, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Чотири обстріл позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поруч з населеним пунктом Зайцево – з озброєння БТР і великокаліберних кулеметів;
  • Новолуганского – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Вчора, 31 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", – повідомили в ООС.

З початку цієї доби, 1 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.Втрат з нашого боку немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 9 раз обстріляли позиції сил ООС 24 грудня, поранені два бійця ВСУ.

Також ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

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