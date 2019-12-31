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31 грудня 2019, вівторок, 19:21 3
Економіка 2019-12-31T19:51:38+02:00
Українські Новини
Україна і Словаччина підписали міжоператорську угоду про транзит газу

Україна і Словаччина підписали міжоператорську угоду про транзит газу

Надежда Комендантова
Україна-Словаччина, Словаччина, транзит газу
Україна Словаччина. Фото: gazeta.zn.ua
Україна Словаччина. Фото: gazeta.zn.ua

ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" і оператор словацької ГТС Eustream підписали міжоператорську технічну угода.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович в Twitter, передають Українські Новини.

"Я вітаю Іnterconnection Аgreement, укладену між Україною і Словаччиною і рішуче підтримуване Єврокомісією. Всі частини для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці. Відмінна новина для енергетичної безпеки Європи", - написав він.

Наголошується, що раніше ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" підписав аналогічні угоди з операторами ГТС Угорщини, Польщі, Румунії, Молдови і Росії.

Як повідомляли Українські Новини, 30 грудня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", державна комапанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" і компанія "Газпром" (Росія) підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року.

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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