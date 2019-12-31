Тариф на транзит газу для "Газпрому" протягом 5 років не зміниться, - Коболєв

Після того, 30 грудня "Нафтогаз", державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" і "Газпром" підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляє, що тариф на транзит природного газу для компанії "Газпром" (Росія) на протязі дії 5-річного контракту не зміниться.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Для "Газпрому" тариф (на транспортування газу) майже не змінюється, на гарантовані обсяги. На обсяги, які вони будуть замовляти в додаток до цього, буде більше", - сказав Коболєв.

Також він зазначив, що тариф на транспортування газу в разі замовлення "Газпромом" додаткових обсягів буде залежати від рішення Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.