Газ в Україні може подешевшати найближчим часом, - Коболєв

Після укладення договору на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року, голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв очікує зниження цін на газ найближчим часом, так як український і європейський ринки зараз перенасичені запасами газу.

Про це він сказав на прес-конференції, передають Українські Новини.

"У нас будуть певні обсяги імпорту газу (в 1 кварталі), тому що до підписання угоди ми готувалися до сценарію "Б", ми законтрактували гарантовані обсяги постачання через Словаччину від декількох великих європейських трейдерів, тому що ми не хотіли ризикувати, тому певний імпорт буде відбуватися. Але ми очікуємо, що так як Україна, так і європейський ринок зараз перенасичені запасами газу, на що ми сподіваємося, з точки зору соціальної відповідальності, що це спричинить певне зниження цін на газ найближчим часом", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна знизила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) за станом на 28 грудня на 12,3%, або на 2 681 млн куб. м, до 19,104 млрд куб. м газу з початку стартував 2 листопада сезону відбору газу.

27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.