Про прямі постачання газу в Україну не йдеться: Коболєв розповів про переговори з РФ

Після укладення договору на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не веде переговори з російським газовим монополістом компанією "Газпром" щодо прямих поставок російського газу.

Про це на прес-конференції сказав голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передають Українські Новини.

"Щодо поставок газу, поки що важко щось передбачити з цього приводу, йде досить інтенсивне і емоційна дискусія. Поки що "Нафтогаз" такі переговори не веде", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.