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  • Про прямі постачання газу в Україну не йдеться: Коболєв розповів про переговори з РФ
31 грудня 2019, вівторок, 15:19 4
Політика 2019-12-31T16:12:34+02:00
Українські Новини
Про прямі постачання газу в Україну не йдеться: Коболєв розповів про переговори з РФ

Про прямі постачання газу в Україну не йдеться: Коболєв розповів про переговори з РФ

Надежда Комендантова
Андрій Коболєв, Транзит газа, Транзит газу через Україну, Газ
Нафтогаз.
Нафтогаз.

Після укладення договору на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" поки не веде переговори з російським газовим монополістом компанією "Газпром" щодо прямих поставок російського газу.

Про це на прес-конференції сказав голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передають Українські Новини.

"Щодо поставок газу, поки що важко щось передбачити з цього приводу, йде досить інтенсивне і емоційна дискусія. Поки що "Нафтогаз" такі переговори не веде", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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