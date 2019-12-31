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31 грудня 2019, вівторок, 14:49 5
Політика 2019-12-31T15:30:01+02:00
Українські Новини
Інтереси України повністю захищені: Гончарук відреагував на підписання газового договору

Інтереси України повністю захищені: Гончарук відреагував на підписання газового договору

Надежда Комендантова
транзит газу, Транзит газу через Україну, Олексій Гончарук
Транзит газу.
Транзит газу.

Після того, як 30 грудня Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", державна компанія "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" і компанія "Газпром" (Росія) підписали договір на транзит російського газу в Європу через територію України до 2020 року прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє про дотримання українських інтересів при транзиті російського газу через територію України в Європейський Союз.

Про це він повідомив на прес-брифінгу, передають Українські Новини.

Вказується, що був підписаний необхідний пакет документів, який забезпечує транзит російського газу в Європу через територію України з 2020 року.

"Ті умови, на яких були укладені нові договори і контракти спростовують будь-які можливі маніпуляції на тему зради. Національні інтереси України повністю захищені", - зазначив він.

Також Гончарук підкреслив, що, можливо, Україна отримала навіть кращі умови, ніж ті, які очікувалися на початку переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

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