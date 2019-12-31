Під Новий рік чиновник в Стрию попався на великому хабарі

Начальника відділу Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрия Львівської області було затримано слідчими ДБР спільно з оперативниками СБУ Львівщини за підозрою у вимаганні хабаря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

"За версією слідства, чиновник вимагав $4000 хабаря у приватного підприємця нібито за “вирішення питання” щодо введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м. Подумавши деякий час, начальник відділу органу, який мав би контролювати законність та дотримання нормативів у сфері архітектури та будівництва, вирішив збільшити суму хабаря до $5500, з чим його і було затримано", - йдеться в ньому.

Зазначається, що чиновник вирішив отримати неправомірну вигоду прямо в приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Стрия.

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті чиновника було вилучено грошових коштів на загальну суму $12300.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис. хабара співробітником ГФС, після чого передала в суд справу про отриманні $12 тис. хабара співробітником ДФС.