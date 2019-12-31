підписатися на розсилку
23.6 24.45
26.25 27.35
˟
31 грудня 2019, вівторок, 12:38 9
Судова влада 2019-12-31T13:45:01+02:00
Українські Новини
Під Новий рік чиновник в Стрию попався на великому хабарі

Під Новий рік чиновник в Стрию попався на великому хабарі

Ярина Вацяк
ДБР, Корупція, Хабар
Хабар. Фото: ДБР
Хабар. Фото: ДБР

Начальника відділу Державного архітектурно-будівельного контролю міста Стрия Львівської області було затримано слідчими ДБР спільно з оперативниками СБУ Львівщини за підозрою у вимаганні хабаря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

"За версією слідства, чиновник вимагав $4000 хабаря у приватного підприємця нібито за “вирішення питання” щодо введення в експлуатацію нежитлового приміщення площею 790 м. Подумавши деякий час, начальник відділу органу, який мав би контролювати законність та дотримання нормативів у сфері архітектури та будівництва, вирішив збільшити суму хабаря до $5500, з чим його і було затримано", - йдеться в ньому.

Зазначається, що чиновник вирішив отримати неправомірну вигоду прямо в приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Стрия.

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті чиновника було вилучено грошових коштів на загальну суму $12300.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР завершило розслідування справи про отримання $12 тис. хабара співробітником ГФС, після чого передала в суд справу про отриманні $12 тис. хабара співробітником ДФС.

 

Більше новин про: ДБР Корупція Хабар

Новини
Пожежі в Австралії. Скріншот відео FRANCE 24 English
В Австралії через пожеж почервоніло небо: люди біжать рятуватися до моря 13:11
Хабар. Фото: ДБР
Під Новий рік чиновник в Стрию попався на великому хабарі 12:38
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Новим роком найчастіше цікавляться в Донецькій і Луганській області: що шукають українці в Google 10:50 Інфографіка
Антарктида. Скріншот відео facebook.com/AntarcticCenter
Відео дня: привітання з Новим роком зі снігових тунелів Антарктиди від українських полярників 09:59
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
більше новин
У Польщі сім українців затримані за запитів Росії про їх екстрадицію 09:33
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Зеленський і Путін привітали один одного з Новим роком і домовилися про новий обмін полоненими 12:16
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok