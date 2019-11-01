ГБР завершило расследование дела о получении $12 тыс взятки сотрудником ГФС, - Варченко

Госбюро расследований завершило расследование уголовного производства по подозрению заместителя начальника отдела Государственной фискальной службы в Киеве в получении 12 тыс долларов взятки.

Об этом написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передают Українські Новини.

"Апдейт по делу заместителя начальника одного из отделов ГУ Государственной фискальной службы в Киеве - задержанного на взятке в сумме 12 000 долларов США. На днях завершили досудебное расследование и передали материалы дела для ознакомления стороне защиты", - сообщила она.

Варченко напомнила, что по версии следствия, налоговик требовал и получил от руководителя одного из местных предпринимателей неправомерную выгоду.

За эти деньги он обещал вернуть изъятые во время обысков бухгалтерские и учредительные документы, а также не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности.

"Впрочем, выполнять обещание налоговик не собирался. Правонарушение квалифицируется по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Если вина заместителя начальника отдела ГУ ДФС в Киеве будет доказана, его ждет лишение свободы сроком от 3 до 8 лет", - отметила Варченко.

Досудебное расследование проводили следователи Центрального аппарата ГБР при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры.

Как сообщали Українськi Новини, cотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Херсонской области, Автономной республике Крым и Севастополе по подозрению во взяточничестве, а инспектор ГФС обещал "не заметить" неоформленных работников за 15 тыс. гривен под Хмельницким.