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31 грудня 2019, вівторок, 10:50 5 Інфографіка
Суспільство 2019-12-31T11:15:01+02:00
Українські Новини
Новим роком найчастіше цікавляться в Донецькій і Луганській області: що шукають українці в Google

Новим роком найчастіше цікавляться в Донецькій і Луганській області: що шукають українці в Google

Ярина Вацяк
Google, привітання з Новий роком, Новий рік
Новий рік. Скріншот відео Lounge Music
Новий рік. Скріншот відео Lounge Music

В останній день 2019 українці за запитом "Новий рік" (українською мовою) у пошуковій мережі Google найчастіше цікавляться проповіддю, заходами на Софійській площі в Києві та прикметами.

Про це свідчать дані сервісу Google-тренди.

Крім того, серед популярних запитів "хто перший зустрічає Новий рік", побажання за  запитом "нехай новий рік принесе", і "як правильно загадати бажання на Новий рік".

Також українців цікавлять передбачення і конкурси на Новий рік.

За запитом "Новий рік" (російською мовою) українці найчастіше шукають "що одягнути на Новий рік 2020 жінці", цікавляться "хто перший зустрічає Новий рік", а також шукають побажання на Новий рік.

Також серед популярних запитів російською мовою листівки на Новий рік.

Серед тем, які стають популярними серед російськомовних користувачів українського сегменту Google - міський майдан, замовлення, прикмети, ворожіння та скловата.

Загалом темою Нового року найчастіше цікавляться в Донецькій області, Луганській і Запорізькій областях, а найпопулярнішими запитами є різні варіанти привітань.

Як повідомляли Українські Новини,учасники двадцять четвертої української антарктичної експедиції записали відеопривітання з Новим 2020 роком для українців із засніженої Антарктиди, в той час, як в Україні синоптики прогнозують Новий рік з мокрим снігом та дощами.

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