Новим роком найчастіше цікавляться в Донецькій і Луганській області: що шукають українці в Google

В останній день 2019 українці за запитом "Новий рік" (українською мовою) у пошуковій мережі Google найчастіше цікавляться проповіддю, заходами на Софійській площі в Києві та прикметами. Про це свідчать дані сервісу Google-тренди. Крім того, серед популярних запитів "хто перший зустрічає Новий рік", побажання за запитом "нехай новий рік принесе", і "як правильно загадати бажання на Новий рік". Також українців цікавлять передбачення і конкурси на Новий рік. За запитом "Новий рік" (російською мовою) українці найчастіше шукають "що одягнути на Новий рік 2020 жінці", цікавляться "хто перший зустрічає Новий рік", а також шукають побажання на Новий рік. Також серед популярних запитів російською мовою листівки на Новий рік. Серед тем, які стають популярними серед російськомовних користувачів українського сегменту Google - міський майдан, замовлення, прикмети, ворожіння та скловата. Загалом темою Нового року найчастіше цікавляться в Донецькій області, Луганській і Запорізькій областях, а найпопулярнішими запитами є різні варіанти привітань. Як повідомляли Українські Новини,учасники двадцять четвертої української антарктичної експедиції записали відеопривітання з Новим 2020 роком для українців із засніженої Антарктиди, в той час, як в Україні синоптики прогнозують Новий рік з мокрим снігом та дощами.