Акумулятори в іграшках і гаджетах шкодять здоров'ю дітей, - вчені

Блискучі, срібні акумулятори, які знаходяться в іграшках і гаджетах, можуть стати причиною великих опіків і задухи дітей, якщо їх проковтнути. Шестирічна Софі Скілл із Шеффілда кілька днів була під апаратом штучної вентиляції легень після того, як проковтнула кнопковий акумулятор розміром з монету, передає "Українська служба Бі-бі-сі".

Повідомляється, що кислота з акумулятора потрапила їй в стравохід і легені, викликала страшенний біль. Це поставило життя дівчинки під загрозу, але своєчасне звернення до лікарів допомогло Софі повністю одужати протягом декількох тижнів реабілітації.

"Протягом двох годин акумулятор вже заподіяв шкоду. Зробили рентген і виявили, що він пропалив її стравохід і легені. Їй довелося використовувати апарат штучної вентиляції легень (ШВЛ)", - розповідає Клер, мама Софі.

Софі Скілл і її мама Клер Скілл. Фото: Українська служба Бі-бі-сі

Кожен рік приблизно дві дитини в Британії вмирають через кнопкові батарейки, - стверджують британські лікарі.

Експерти відзначають, що слина в організмі взаємодіє з речовинами із акумулятора, створюючи їдкі хімічні речовини, тому в таких випадках час має надзвичайне значення. Розряджені акумулятори також можуть бути небезпечними, адже містять достатню кількість електричного заряду, щоб сильно травмувати дитину.

Важливо розуміти, що такі акумулятори знаходяться в безлічі сучасних гаджетів та іграшок. Фітнес-браслети, іграшки-роботи, брелоки, пульти, радіокеровані машинки, годинник, ліхтарики, співаючі ляльки та м'які іграшки – це не весь перелік.

"Для малюків кнопкові батарейки можуть виглядати як солодощі" – зазначає медичний директор Національної служби охорони здоров'я в Англії, професор Стівен Повіс. Також він говорить про те, найкращий спосіб захистити дітей - тримати в недоступному місці акумуляторні батареї.

Як же запобігти потраплянню акумуляторів в дитячий організм?

Ешлі Мартін із Королівського товариства запобігання нещасних випадків попереджає батьків:

переконайтеся, що в іграшках та інших продуктах, де використані акумулятори, наприклад, маленькі електронні пристрої, є відсіки для акумуляторів, доступ до яких заблоковано;

остерігайтеся таких предметів як музичні вітальні листівки, електронні свічки і пульти дистанційного управління, оскільки відсіки для акумулятора там часто не можна заблокувати;

переконайтеся, що запасні акумулятори зберігаються в недоступних для дітей місцях, а використані акумулятори утилізуються належним чином.

Якщо ж ваша дитина все-таки проковтнула акумулятор або ви тільки підозрюєте це, то негайно звертайтеся до лікаря.

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