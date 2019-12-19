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19 декабря 2019, четверг, 20:29 143
Жизнь 2019-12-19T20:45:02+02:00
Українські Новини
Аллергия, ожоги и онкология: какие опасности таятся в детских игрушках и как их избежать

Аллергия, ожоги и онкология: какие опасности таятся в детских игрушках и как их избежать

Роман Евланов
советы здоровья, советы врачей, Игрушки, Дети
Игрушки. Фото: pixabay
Игрушки. Фото: pixabay

Когда наступают новогодние праздники, одним из самых больших вопросов становится покупка подарков. Говорят, что с выбором подарка для ребенка проще всего, ведь игрушка или интересная книга - идеальный вариант. Это правда, но не совсем. Ведь выбор качественной игрушки - это далеко не всегда так просто, как кажется. А из-за токсичных веществ в некачественных игрушках каждый год отравляются почти 50 тысяч детей. Как избежать опасной покупки - на своей странице в Facebook рассказала Ульяна Супрун.

Качество игрушки непременно должно быть подтверждено соответствующими документами, в которых должен быть проставлен знак соответствия техническим регламентам. В случае отсутствия такового родители всегда рискуют купить потенциально опасную игрушку, ведь в некоторых образцах детских товаров обнаруживаются нонилфенол, никель, формальдегид, оловоорганические соединения. Любое из этих веществ может спровоцировать хронические аллергии, ожоги слизистых оболочек и отравления.

Вот несколько советов о том, как купить качественную игрушку:

  1. Избегайте покупок на стихийных рынках и сомнительных точках. Потому что в таких местах чаще всего продают крайне низкопробную продукцию, и вы рискуете приобрести игрушку не только с большим количеством мелких деталей, с острыми или плохо обработанными краями, но и содержащую львиную дозу вредных и опасных веществ.
  2. Перед покупкой внимательно осмотрите игрушку - она не должна быть слишком ярко окрашена или источать неприятные запахи
  3. Убедитесь, что игрушка сертифицирована и отмечена знаком качества

Покупать игрушки и другие детские товары стоит только в специализированных магазинах, ведь только там можно купить по-настоящему качественный товар, к тому же, продавец сможет представить вам все разрешительные документы и ответить на все вопросы.

Случаи химических отравлений нередки не только из-за использования некачественных игрушек, но и из-за того, что родители часто пренебрегают техникой безопасности дома и хранят лекарства и химические средства для дома в ненадлежащих местах. Об этом тоже следует позаботиться. Так как в предпраздничной суете пропустить момент, когда ребенок проглотит чистящее средство или лекарство из аптечки, не так уж и сложно. Простые правила помогут максимально оградить вашего ребенка от потенциально опасной ситуации.

  1. Регулярно пересматривайте аптечку на предмет просроченных лекарств, а также лекарств, которые лежат вне упаковки
  2. Сама же аптечка должна быть спрятана в недоступном для детей месте
  3. Хранить лекарства нельзя в одном месте с пищевыми продуктами, кроме случаев, когда требуется хранение в холодильнике
  4. Поговорите с ребенком и расскажите ему о том, что лекарствами и химическими средствами стоит пользоваться только по прямому назначению и под присмотром взрослых

Если ребенок вдруг отравился чем угодно, не медлите и вызывайте скорую помощь, а также ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно справиться с последствиями отравления.

Ранее Українські Новини рассказали, что телеканал "Интер" проводит благотворительную акцию для детей-сирот ко Дню святого Николая.

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