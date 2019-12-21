В Киеве 4-х летняя девочка попала в больницу из-за химических ожогов от игрушки

В Киеве 4-х летний ребенок попал в больницу, получив химические и токсичные ожоги легких из-за того, что вдохнул слизь из детской игрушки - слайм. Об этом сообщает ТСН. Так, сообщается, что слайм — это желеобразная субстанция с приятным запахом и привлекательным цветом, в ее составе есть борная кислота. Отмечается, что 4-х летняя девочка Яся кусочек слизи скорее всего сунула в нос и тогда вдохнула. "Обнаружили большое количество инородных тел в бронхах обоих легких. В конце оказалось, что это слайм", — говорит хирург детской больницы Охматдет Ванда Милинецькая. Под общим наркозом бронхи девочки чистили три раза. Части химической слизи соскребывали от бронхов. Яся две недели провела в реанимации, ее вводили в медикаментозный сон, а за нее дышали искусственные легкие. Сейчас ребенок только начинает восстанавливаться. Как сообщали Українські Новини, в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице, трое ребят получили ожоги. Тем временем дети в Черниговской области могли отравиться опасным растением.