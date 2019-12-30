4-денний марафон переговорів з "Газпромом" закінчився, - директор "Оператор ГТС України" Макогон

Директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон повідомив, що тривав 4 дні марафон переговорів з компанією "Газпром" (Росія) з транзиту російського газу в Європу закінчився.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з "Газпромом" у Відні", - написав Макогон.

Також він додав, що сьогодні він вилітає до Брюсселя для підписання міжоператорського угоди зі словацьким оператором Eustream.

Як повідомляли Українські Новини, почалися 26 грудня тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу тривали в неділю у Відні (Австрія).

Кабмін схвалив мирову угоду між Україною і "Газпромом" про накладений АМКУ штраф на російську компанію в 7,4 млрд доларів.

Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала від російського газового монополіста компанії "Газпром" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.