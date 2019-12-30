підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новини
  • Економіка
  • 4-денний марафон переговорів з "Газпромом" закінчився, - директор "Оператор ГТС України" Макогон
30 грудня 2019, понеділок, 14:18 11
Економіка 2019-12-30T18:07:27+02:00
Українські Новини
4-денний марафон переговорів з "Газпромом" закінчився, - директор "Оператор ГТС України" Макогон

4-денний марафон переговорів з "Газпромом" закінчився, - директор "Оператор ГТС України" Макогон

Ольга Фандорина
Газпром

Директор державного підприємства ТОВ "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" Сергій Макогон повідомив, що тривав 4 дні марафон переговорів з компанією "Газпром" (Росія) з транзиту російського газу в Європу закінчився.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з "Газпромом" у Відні", - написав Макогон.

Також він додав, що сьогодні він вилітає до Брюсселя для підписання міжоператорського угоди зі словацьким оператором Eustream.

Як повідомляли Українські Новини, почалися 26 грудня тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу тривали в неділю у Відні (Австрія).

Кабмін схвалив мирову угоду між Україною і "Газпромом" про накладений АМКУ штраф на російську компанію в 7,4 млрд доларів.

Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала від російського газового монополіста компанії "Газпром" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Більше новин про: Газпром

Новини
В квітні почне діяти програма медгарантій для населення 18:17
Борги населення за комуналку в листопаді збільшилися на 16,6% 17:19
Стан звільнених з полону військових задовільний 16:49
Україна і "Газпром" підписали мирову угоду про накладений АМКУ штраф 16:14
Представник ОБСЄ зі свободи преси привітав звільнення журналістів Асєєва та Галазюка 15:59
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
Кабмін призначив Олену Костенко новим керівником ДАБІ 20:17
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ 10:49
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok