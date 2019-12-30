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  • Україна і "Газпром" підписали мирову угоду про накладений АМКУ штраф
30 грудня 2019, понеділок, 16:14 4
Економіка 2019-12-30T18:30:02+02:00
Українські Новини
Україна і "Газпром" підписали мирову угоду про накладений АМКУ штраф

Україна і "Газпром" підписали мирову угоду про накладений АМКУ штраф

Ольга Фандорина
Газпром, Мирова угода, ГТС України
Нафтогаз Газпром Стокгольм. Фото: Економіка від Пророка
Нафтогаз Газпром Стокгольм. Фото: Економіка від Пророка

Україна і компанія "Газпром" (Росія) підписали мирову угоду про відмову України від накладеного Антимонопольним комітетом (АМКУ) штрафу в розмірі 7,4 млрд доларів на "Газпром" за зловживання монопольним становищем.

Про це написав заступник міністра юстиції уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Іван Ліщина на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Україна і "Газпром" підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, тому що вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах, по яким Україна повинна платити інвесторові будь-яку компенсацію", - написав він.

Також Ліщина підкреслив, що підписання угоди відкриває шлях до укладення довгострокових контрактів на транспортування газу між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" і "Газпромом".

Як повідомляли Українські Новини, почалися 26 грудня тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу тривали в неділю у Відні (Австрія).

Кабмін схвалив мирову угоду між Україною і "Газпромом" про накладений АМКУ штраф на російську компанію в 7,4 млрд доларів.

Росія і Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

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