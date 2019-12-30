підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
30 грудня 2019, понеділок, 21:15 13
Суспільство 2019-12-30T21:15:02+02:00
Українські Новини
Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень

Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень

Анна Рудык
Сміття, Новий рік, Новий рік-2020, Уляна Супрун
Сміття. Фото: pixabay.com
Сміття. Фото: pixabay.com

Новорічні свята – це не тільки радість для людей, але і збільшена доза забруднення для нашої екології. Про це на своїй сторінці у Facebook написала екс-в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так, Супрун розповіла, що кожне Різдво кількість відходів у Великобританії збільшується на 30%.

"За підрахунками, в сміття викидається понад 350 000 кілометрів обгорткового паперу для подарунків, 230000 тонн їжі (багато з якої можна споживати), і сотні мільйонів скляних і пластикових пляшок. В США так само: в період між Днем подяки і Новим роком викидають приблизно на 25% більше сміття. Додаткові відходи становлять близько 25000000 тонн сміття, або близько 1 мільйона зайвих тонн на тиждень", - пише Супрун.

Також Супрун розповіла і про ситуацію з новорічними відходами в Україні.

"Обсяги сміття, що припадають на одну людину, в Україні становлять від 0,5 до 0,99 кг сміття в день. А у свята його, звичайно, стає значно більше. Приміром, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, після зимових свят українці викидають на смітник їжі на 470 000 000 гривень", - зазначила Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, названі 8 країн, які найбільше забруднюють світовий океан.

Тим часом 16-річна Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time.

Більше новин про: Сміття Новий рік Новий рік-2020 Уляна Супрун

Новини
Передача "екс-беркутівців" РФ ускладнить розгляд справ Майдану, - ООН 21:55
Зеленський запросив Богдана зустрічати Новий рік в Гуту, але той надав перевагу Швейцарії 21:30
Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень 21:15
Опубліковано графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок на Новий рік 21:00
В останній день року вдарять морози зі снігом і дощем: прогноз на Новий рік 21:00
більше новин
Дорогу Станиця Луганська - Сєвєродонецьк відремонтують повністю у 2020 році, - радник прем'єр-міністра Голик 11:33
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ 10:49
Апеляційний суд звільнив підозрюваних у розстрілі активістів Євромайдана 5 екс-беркутівців під особисте зобов'язання 22:30
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Серед звільнених з полону українців 4 військових спецназу 12:33
Рятувальники попередили про ожеледицю по всій Україні 10:21
Після обміну полоненими Росія висунула нові вимоги до України 10:45
Україна заплатила занадто високу ціну в обміні полоненими з РФ, - der Spiegel 19:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok