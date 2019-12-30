Українці на свята викидають їжі на 470 млн гривень

Новорічні свята – це не тільки радість для людей, але і збільшена доза забруднення для нашої екології. Про це на своїй сторінці у Facebook написала екс-в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так, Супрун розповіла, що кожне Різдво кількість відходів у Великобританії збільшується на 30%.

"За підрахунками, в сміття викидається понад 350 000 кілометрів обгорткового паперу для подарунків, 230000 тонн їжі (багато з якої можна споживати), і сотні мільйонів скляних і пластикових пляшок. В США так само: в період між Днем подяки і Новим роком викидають приблизно на 25% більше сміття. Додаткові відходи становлять близько 25000000 тонн сміття, або близько 1 мільйона зайвих тонн на тиждень", - пише Супрун.

Також Супрун розповіла і про ситуацію з новорічними відходами в Україні.

"Обсяги сміття, що припадають на одну людину, в Україні становлять від 0,5 до 0,99 кг сміття в день. А у свята його, звичайно, стає значно більше. Приміром, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, після зимових свят українці викидають на смітник їжі на 470 000 000 гривень", - зазначила Супрун.

Як повідомляли Українські Новини, названі 8 країн, які найбільше забруднюють світовий океан.

Тим часом 16-річна Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Time.