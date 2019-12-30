У Вінниці зловмисник розгромив відділення "Ощадбанку", але не зміг вкрасти гроші

Вчора вночі, 29 грудня, у Вінниці зловмисник пошкодив вікна, металопластикові двері та банкомат одного з відділень "Ощадбанку". Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що відділення пошкодили по вул. Литвиненко, повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 4:10 годин.

"За попередньою інформацією, невідомий пошкодив банкомат, металопластикові двері і вікна приміщення банку. На місці події слідчо-оперативною групою поліції проведені першочергові слідчі дії, криміналістами та вибухотехніками відібрані речові докази. Зловмиснику не вдалося заволодіти грошима. Зараз особу, причетну до скоєння цього правопорушення встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 год. 3 ст. 185 КК України (замах на таємне викрадення чужого майна), за що передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Проводиться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада в Києві підірвали і пограбували "Ощадбанк": вулиця усипана купюрами.

Також поліція затримала підозрюваних у пограбуванні Ощадбанку в Києві. Їм світить до 10 років в'язниці.