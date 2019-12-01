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01 декабря 2019, воскресенье, 10:06 335
Силовые структуры 2019-12-01T11:15:01+02:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемых в ограблении Ощадбанка в Киеве

Полиция задержала подозреваемых в ограблении Ощадбанка в Киеве

Андрей Пышный, Полиция, Ограбление банка, Ощадбанк
Ощадбанк. Фото: prm.ua
Ощадбанк. Фото: prm.ua

Полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения Ощадбанка в Киеве.

Об этом сообщил председатель правления Государственного Ощадного банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделение Ощадбанка. Меньше суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Несомненное, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управления полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности Ощада", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, 30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Ранее взорвали и ограбили банкомат Приватбанка.

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