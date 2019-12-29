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29 грудня 2019, неділя, 23:03 7 Доповнено
Президент 2019-12-29T23:03:53+02:00
Українські Новини
Я б їм віддав 100 беркутівців і повернув 1 розвідника, - Зеленський

Я б їм віддав 100 беркутівців і повернув 1 розвідника, - Зеленський

Ярина Вацяк
Розстріл Євромайдану, Беркут, Євромайдан, Володимир Зеленський, Обмін полоненими
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський прокоментував обмін екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілах активістів Євромайдану, зазначивши, що це було політичне рішення.

Про це Президент заявив у ході брифінгу після зустрічі колишніх полонених в аеропорту "Бориспіль".

"Я вважаю, що це було складне рішення. Це було політичне рішення", - сказав він.

Зеленський заявив, що в пріоритеті було повернути всіх українців. Водночас він зазначив, що розуміє почуття рідних, вбитих на Євромайдані, проте їх вже повернути не можливо, а можливо повернути живих.  

Також зі слів Президента, якби стояло питання про повернення одного українського військового в обмін на 100 беркутівців, він погодився.

"Я б їм віддав 100 беркутівців і повернув 1 розвідника", - сказав Зеленський.

(Новина доповнена подробицями)

Зеленський підтвердив, що їх включення в список обмінюваних осіб був умовою відбувся 29 грудня обміну.

"Якби вони залишилися, ми б не отримали наших розвідників і не отримали хлопців, які були в Дебальцеве. Для мене вони герої", - сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що за 5 екс-беркутівців до сих пір не було рішення суду, 2 з них були під домашнім арештом, 3 - в СІЗО.

При цьому Зеленський додав, що має намір розібратися, чому вони були без вироків.

Президент також запевнив, що обмін екс-беркутівців не вплине на розслідування справ євромайдан.

"Це ніяк не впливатиме на справи Майдану. Поки все, що ми обіцяємо, ми робимо. Справа Майдану ми закінчимо обов'язково", - сказав Зеленський.

Він також вважає, що в разі рішення суду екс-беркутівці отримали б 5 і 6 років ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

За даними ЗМІ, внаслідок обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілі 48 активістів Євромайдану, і громадянин Бразилії Рафаель Лусваргі, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

 

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