Макрон і Меркель сподіваються, що обмін полоненими відновить довіру між Україною і РФ

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель вітають обмін полоненими, що відбувся 29 грудня на Донбасі, і відзначають необхідність подальшої роботи для обміну всіх ув'язнених.

Про це йдеться в їх спільній заяві, розміщеній на сайті Президента Франції, передають Українські Новини.

Вони відзначають, що це відповідає прийнятим 9 грудня на саміті в "нормандському форматі" зобов'язаннями.

Макрон і Меркель дякують учасникам тристоронньої контактної групи, створеної під егідою Організації з безпеки і співробітництва в Європі, за зусилля, які сприяли цьому обміну.

Вони відзначають необхідність подальшої роботи для обміну усіма в'язнями, пов'язаними з конфліктом, і у зв'язку з цим нагадують про важливість повного і безумовного доступу міжнародних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до всіх затриманим, і пошуку зниклих без вісті.

У заяві йдеться, що з наближенням новорічних свят і православного Різдва обмін ув'язненими є довгоочікуваною гуманітарної мірою, яка повинна допомогти відновити довіру між сторонами.

Меркель і Макрон зазначають, що згідно з рішеннями паризького саміту сторони мають забезпечити повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

У заяві також наголошується, що Франція і Німеччина продовжать свої зусилля в "нормандському форматі" в рамках підготовки у найближчі місяці до наступного саміту, присвяченого політичній обстановці та умов безпеки місцевих виборів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

За даними ЗМІ, в результаті обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілі 48 активістів Евромайдана, і громадянин Бразилії Рафаель Лусварги, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що ЄС вітає обмін полоненими, але закликає судити винних у розстрілі Евромайдана.