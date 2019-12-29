ЕС приветствует обмен пленными, но виновных в расстрелах Евромайдана нужно судить

Европейский Союз приветствует обмен удерживаемыми лицами в воскресенье, 29 декабря, на Донбассе и ожидает продолжения расследования трагических событий Евромайдана в 2014 году и привлечения к ответственности виновных.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы департамента по иностранным делам и политике безопасности ЕС, передают Українськi Новини.

"Это отрадный пример реализации одной из мер, согласованных на саммите в "нормандском формате" 9 декабря. Европейский Союз ожидает, что все стороны будут продолжать наращивать этот импульс. Работа по осуществлению мер, согласованных на саммите, должна продолжаться", - говорится в заявлении.

В то же время особо упоминается обмен лиц, связанных с трагическими событиями на Майдане Незалежности во время "Революции достоинства".

"Мы принимаем к сведению обмен людьми, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут продолжены, а заинтересованные стороны обеспечат, чтобы виновные предстали перед судом", - говорится в заявлении.

ЕС подтверждает свою поддержку работе в "нормандском формате", Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия).

Подчеркивается важность выполнения "минских соглашений" в полном объеме, включая постоянное прекращение огня.

ЕС считает это единственным способом достичь устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента сообщил, что в воскресенье, 29 декабря, в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

По данным СМИ, в результате обмена самопровозглашенным республикам были переданы бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстреле 48 активистов Евромайдана, и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.