Похолодає до -12 і замете снігом: прогноз погоди на понеділок

У понеділок, 30 грудня, в Україні буде морозна хмарна погода. У північних та західних областях прогнозуються снігопади. У більшості областей вночі та вранці на дорогах ожеледиця. У Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -3...-5 градусів, вдень -1...-3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, на Закарпатті невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледь, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...-9 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях -5...-12 градусів, вдень +4...-4 градуси. У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Моршині вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус. У Трускавці вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус. У Сваляві вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вдень місцями ожеледь, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...-7 градусів, удень +2...-4 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, у Вінницькій області вночі невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-7 градусів, удень +3...-4 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-7 градусів, вдень -3...+3 градуси.На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, в Одеській області вночі місцями невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...-3 градуси, вдень -2...+4 градуси. У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Ялті вночі місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду до Нового року.

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