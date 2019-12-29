підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 грудня 2019, неділя, 21:15 4 Карта
Суспільство 2019-12-29T21:30:01+02:00
Українські Новини
Похолодає до -12 і замете снігом: прогноз погоди на понеділок

Похолодає до -12 і замете снігом: прогноз погоди на понеділок

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Києві, погода в Україні

У понеділок, 30 грудня, в Україні буде морозна хмарна погода. У північних та західних областях прогнозуються снігопади. У більшості областей вночі та вранці на дорогах ожеледиця. У Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -3...-5 градусів, вдень -1...-3 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий сніг, на Закарпатті невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледь, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...-9 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях -5...-12 градусів, вдень +4...-4 градуси. У Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів. У Моршині вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус. У Трускавці вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -7...-9 градусів, вдень -1...+1 градус. У Сваляві вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -5...-7 градусів, вдень 0...+2 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вдень місцями ожеледь, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...-7 градусів, удень +2...-4 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, у Вінницькій області вночі невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-7 градусів, удень +3...-4 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0...-7 градусів, вдень -3...+3 градуси.На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, в Одеській області вночі місцями невеликий сніг, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...-3 градуси, вдень -2...+4 градуси. У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без істотних опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Ялті вночі місцями невеликий дощ зі снігом, вдень без істотних опадів. Температура вночі +2...+4 градуси, вдень +3...+5 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли про погоду до Нового року.

Тим часом, люті морози до -23 з рекордними снігопадами йдуть в Україну: синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Києві погода в Україні

Новини
Похолодає до -12 і замете снігом: прогноз погоди на понеділок 21:15 Карта
Кримські полонені будуть включені в наступний етап визволення, - представництво Президента 21:14
На наступній зустрічі "нормандської четвірки" Україна продовжить наполягати на обміні "всіх на всіх", - Пристайко 20:46
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Борт зі звільненими з полону українцями вилетів з Чугуєва в аеропорт "Бориспіль" 20:45
ЄС вітає обмін полоненими, але винних у розстрілі Євромайдану треба судити 20:17
більше новин
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів 17:09
Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд" 17:18
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Валерій Макеєв: коли приймуть новий закон "Про медіа"? До 31 грудня 19-го року, чи "приурочать" до 16 січня року прийдешнього? 13:47
Пожежа в готелі. Фото: ДСНС
В Білій Церкві сталася пожежа в готелі 14:20
У 2019 "Фармак" зберіг частку на ринку ліків в 6% 22:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok