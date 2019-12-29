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29 грудня 2019, неділя, 20:17 9
Зовнішня політика 2019-12-29T21:00:02+02:00
Українські Новини
ЄС вітає обмін полоненими, але винних у розстрілі Євромайдану треба судити

ЄС вітає обмін полоненими, але винних у розстрілі Євромайдану треба судити

Надежда Комендантова
Обмін полоненими, Євросоюз, розстріли на майдані
Євросоюз. Фото: csamir.com
Євросоюз. Фото: csamir.com

Європейський Союз вітає обмін утримуваними особами в неділю, 29 грудня, на Донбасі і чекає продовження розслідування трагічних подій Евромайдана в 2014 році і залучення до відповідальності винних.

Про це йдеться в заяві прес-служби департаменту закордонних справ і політики безпеки ЄС, передають Українські Новини.

"Це відрадний приклад реалізації одного з заходів, узгоджених на саміті в "нормандському форматі" 9 грудня. Європейський Союз очікує, що всі сторони будуть продовжувати нарощувати цей імпульс. Робота по здійсненню заходів, погоджених на саміті, повинна тривати", - йдеться в заяві.

В той же час особливо згадується обмін осіб, пов'язаних з трагічними подіями на Майдані Незалежності під час "Революції гідності".

"Ми приймаємо до відома обмін людьми, з трагічними подіями на Майдані у 2014 році. Ми очікуємо, що всі звинувачення будуть продовжені, а зацікавлені сторони забезпечать, щоб винні постали перед судом", - йдеться в заяві.

ЄС підтверджує свою підтримку роботі в "нормандському форматі", Організації з безпеки і співробітництва в Європі та тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія).

Підкреслюється важливість виконання "мінських угод" в повному обсязі, включаючи постійне припинення вогню.

ЄС вважає це єдиним способом досягти стійкого і мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Офіс Президента повідомив, що в неділю, 29 грудня, в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

За даними ЗМІ, в результаті обміну самопроголошеним республікам були передані колишні співробітники спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені в розстрілі 48 активістів Евромайдана, і громадянин Бразилії Рафаель Лусварги, який воював на боці бойовиків на Донбасі.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

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