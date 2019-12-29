Секретар НСЖУ сумнівається в конституційності органу спільного регулювання, передбаченого законопроектом про медіа

Секретар Національної спілки журналістів Віталій Макеєв сумнівається в конституційності передбаченого законопроектом "Про медіа" органу спільного регулювання.

Про це він написав у колонці для Українських Новин.

"І тут у мене питання про конституційність цієї норми, без якої закон не може заробити. Громадські об'єднання, це, як не крути - добровільна штука. У законопроекті ж це прихована маніпулятивна організація, безсумнівно, підконтрольна тоталітарному центру з метою створення ілюзії демократичності такого органу", - вважає Макєєв.

Він підкреслює, що подібний орган вже існує у вигляді Незалежної медійної ради (ради з питань свободи слова), яке Макеєв називає квазіорганом без якогось юридичного статусу.

І створення спільного органу регулювання, на думку Секретаря НСЖУ, - це спроба надати статусність Національній медійній раді.

Як повідомляли Українські Новини, 11 депутатів Верховної Ради із фракції "Слуги народу" пропонують законодавчо закріпити вимога до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який буде прийматися органом спільного регулювання за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення, а також надіслати Національній раді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа.

Крім того, депутати пропонують законодавчо закріпити вимога до журналіста дотримуватися Кодексу етики журналіста, який буде прийматися за участю Національної ради з телебачення і радіомовлення.