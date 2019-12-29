Путін і Меркель позитивно оцінили обмін полонених на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови відзначили прогрес у переговорах про транзит російського газу через територію України з січня 2020 року і дали позитивну оцінку обміну утримуваних осіб в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.



"Обговорені питання співпраці в газовій сфері. Підтверджено налаштованість на подальшу підтримку проекту "Північний потік–2". Відзначено прогрес у переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в розмові було дано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб за схемою "всіх встановлених на всіх встановлених", що відбувся в неділю в Донецькій області.



Телефонна розмова відбулася за ініціативою Меркель.



Сторони також обмінялися думками щодо ситуації в Лівії та в Сирії, привітали один одного з різдвяними та новорічними святами і домовилися про подальші контакти.



Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Офісу Президента, в неділю, 29 грудня, в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.



Повний список звільнених українців.