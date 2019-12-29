підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 грудня 2019, неділя, 18:45 9
Зовнішня політика 2019-12-29T18:46:35+02:00
Українські Новини
Путін і Меркель позитивно оцінили обмін полонених на Донбасі

Путін і Меркель позитивно оцінили обмін полонених на Донбасі

Валерия Драгомирова
Путін, Ангела Меркель, Донбас, Обмін полоненими
Путін і Меркель Фото: @MKuefner
Путін і Меркель Фото: @MKuefner

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови відзначили прогрес у переговорах про транзит російського газу через територію України з січня 2020 року і дали позитивну оцінку обміну утримуваних осіб в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Росії, передають Українські Новини.

"Обговорені питання співпраці в газовій сфері. Підтверджено налаштованість на подальшу підтримку проекту "Північний потік–2". Відзначено прогрес у переговорах про продовження транзиту російського газу через територію України після 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в розмові було дано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб за схемою "всіх встановлених на всіх встановлених", що відбувся в неділю в Донецькій області.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою Меркель.

Сторони також обмінялися думками щодо ситуації в Лівії та в Сирії, привітали один одного з різдвяними та новорічними святами і домовилися про подальші контакти.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з повідомленням Офісу Президента, в неділю, 29 грудня, в результаті обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

Повний список звільнених українців.

Більше новин про: Путін Ангела Меркель Донбас Обмін полоненими

Новини
На наступній зустрічі "нормандської четвірки" Україна продовжить наполягати на обміні "всіх на всіх", - Пристайко 20:46
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Борт зі звільненими з полону українцями вилетів з Чугуєва в аеропорт "Бориспіль" 20:45
ЄС вітає обмін полоненими, але винних у розстрілі Євромайдану треба судити 20:17
Італійській авіакомпанії, яка літає в Україну, припинили ліцензію 19:35
Тут все, а там нічого: чоловік пояснив, чому відмовився їхати в ОРДЛО в рамках обміну 19:12
більше новин
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст 21:04
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
Нардеп Херсонщини закликав всі міста України приєднуватися до зниження тарифів 17:09
Оперативна реакція глави Мін'юсту Малюськи завадила рейдерам "віджати" "Київметробуд" 17:18
більше новин
"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ 16:05
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Валерій Макеєв: коли приймуть новий закон "Про медіа"? До 31 грудня 19-го року, чи "приурочать" до 16 січня року прийдешнього? 13:47
Пожежа в готелі. Фото: ДСНС
В Білій Церкві сталася пожежа в готелі 14:20
У 2019 "Фармак" зберіг частку на ринку ліків в 6% 22:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok