"Слуги народу" хочуть передати Нацраді з телебачення регулювання усіх ЗМІ

11 депутатів Верховної Ради з фракції «Слуги народу» пропонують парламенту передати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Про це йдеться в законопроекті «Про медіа», який зареєстрований в парламенті 27 грудня під №2693.

Законопроект передбачає, що Нацрада здійснює державне регулювання, нагляд і контроль у сфері медіа.

У той же час, до суб'єктів медіа належать аудіовізуальні медіа, друковані медіа, онлайн медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів (наприклад IPTV), а також провайдери платформ загального доступу до інформації (до яких можна віднести Youtube).

Теперішнє законодавство передбачає, що Нацрада регулює тільки телерадіомовні медіа.

Нацраді пропонують надати право вимагати від друкованих та онлайн медіа усувати порушення, накладати на них штрафи, а також через суд вимагати позбавити ЗМІ ліцензії на мовлення та блокувати медійні сайти.

При цьому, вона може звертатися до суду навіть якщо не виходить встановити власника медіа і таким чином рішення може прийматися за відсутності власника.

Медіа в свою чергу, у відповідь на блокування може надати докази відсутності або усунення порушень, а Нацрада має розглянути звернення протягом 10 днів і, в разі відсутності підстав для відмови, негайно звернутися в суд для відновлення доступу і суд розглядає це звернення за прискореною процедурою .

Право вимагати блокування платформ загального доступу в законі не передбачено.

Також Нацрада крім ліцензування телерадіокомпаній проводити реєстрацію ЗМІ.

Обов'язкова реєстрація передбачена для телерадіокомпаній ведуть мовлення без використання радіочастнотн11 депутатів Верховної Ради з фракції «Слуги народу» пропонують парламенту передати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації.

Про це сказано в законопроєкті «Про медіа», який зареєстровано в парламенті 27 грудня під №2693.

Законопроєкт передбачає, що Нацрада здійснює державне регулювання, нагляд і контроль у сфері медіа.

Водночас до суб'єктів медіа належать аудіовізуальні медіа, друковані медіа, онлайн медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів (наприклад IPTV), а також провайдери платформ загального доступу до інформації (до яких можна віднести Youtube).

Теперішнє законодавство передбачає, що Нацрада регулює тільки телерадіомовні медіа.

Нацраді пропонують надати право вимагати від друкованих та онлайн медіа усувати порушення, накладати на них штрафи, а також через суд вимагати позбавити ЗМІ ліцензії на мовлення та блокувати медійні сайти.

При цьому вона може звертатися до суду, навіть якщо не виходить встановити власника медіа, і таким чином рішення може прийматися за відсутності власника.

Медіа, у свою чергу, у відповідь на блокування може надати докази відсутності або усунення порушень, а Нацрада має розглянути звернення протягом 10 днів і, в разі відсутності підстав для відмови, негайно звернутися в суд для відновлення доступу, і суд розглядає це звернення за прискореною процедурою.

Право вимагати блокування платформ загального доступу в законі не передбачено.

Також Нацрада, крім ліцензування телерадіокомпаній, має проводити реєстрацію ЗМІ.

Обов'язкова реєстрація передбачена для телерадіокомпаній, що мовлять без використання радіочастнотного ресурсу, друкованих медіа, провайдерів аудіовізуальних сервісів.

Реєстрація онлайн-медіа та платформ загального доступу в законопроєкті передбачена, але не обов'язкова.

Інтернет-блогери окремо в законопроєкті не прописані, але ті з них, хто робить свої випуски періодично під постійною назвою, підходять під визначення онлайн-медіа і немає норми, яка виключала б це трактування.

Автори законопроєкту - депутати Ради Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Ірина Констанкевич, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотов, Тетяна Циба.

Як повідомляли Українськi Новини, 11 депутатів Верховної Ради з фракції "Слуги народу" пропонують законодавчо закріпити вимогу до журналісті дотримуватися Кодексу етики журналіста, який буде прийматися за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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