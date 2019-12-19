подписаться на рассылку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 декабря 2019, четверг, 13:33 149
СМИ 2019-12-19T14:45:01+02:00
Українські Новини
НСЖУ обеспокоен "драконовскими" медиаинициативами Бородянского

НСЖУ обеспокоен "драконовскими" медиаинициативами Бородянского

Ярина Вацяк
Свобода слова, НСЖУ, Владимир Бородянский
НСЖУ. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
НСЖУ. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что медиаинициативы министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского угрожают свободе слова и ослабляют СМИ.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские Новости.

"Правление Национального союза журналистов Украины обеспокоено продвижением министром Владимиром Бородянским "драконовских" медиаинициатив", - написал он.

Отмечается, что до сих пор Бородянский не обнародовал официальный проект закона, чтобы его можно было отдать на анализ в профильные правозащитные организации и получить профессиональный вывод на соответствие европейским стандартам и международным обязательствам Украины.

По мнению Томиленко, есть опасность, что таким образом Бородянский вместе с депутатами может в "турборежиме" провести опасный законопроект в Верховную Раду.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека уже предостерегла Украину от несоответствующих ограничений свободы слова и свободы СМИ при подготовке закона о борьбе с дезинформацией.

Обнародованные слайды законопроекта содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах, в том числе уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого "омбудсмена по информации", а фактически - цензора от государства, и другие.

Правление НСЖУ надеется, что чиновники примут во внимание подписанное накануне выборов Президентом Владимиром Зеленским Декларацию в защиту свободы слова.

Как сообщали Українськi Новини,Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции". 

Ранее Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.

Больше новостей о: Свобода слова НСЖУ Владимир Бородянский

Архив
Новости
Из-за попыток перекроить импорт и табачный рынок в бюджете возникла "дыра" в 51 млрд грн, - нардеп 14:49
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
НАБУ готовит подозрения во взяточничестве еще ряду экс-депутатов Рады 14:32
Путин признал долг в $3 млрд "Газпрома" перед "Нефтегазом" 14:18
"Укравтодор" ограничит движение на трассе "Киев – Одесса" с 20 по 30 декабря 14:06
больше новостей
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Бородянскому напомнили, как участник шоу на СТБ его подопечных повесился из-за буллинга 17:52
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok