НСЖУ обеспокоен "драконовскими" медиаинициативами Бородянского

Председатель Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что медиаинициативы министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского угрожают свободе слова и ослабляют СМИ.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Украинские Новости.

"Правление Национального союза журналистов Украины обеспокоено продвижением министром Владимиром Бородянским "драконовских" медиаинициатив", - написал он.

Отмечается, что до сих пор Бородянский не обнародовал официальный проект закона, чтобы его можно было отдать на анализ в профильные правозащитные организации и получить профессиональный вывод на соответствие европейским стандартам и международным обязательствам Украины.

По мнению Томиленко, есть опасность, что таким образом Бородянский вместе с депутатами может в "турборежиме" провести опасный законопроект в Верховную Раду.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека уже предостерегла Украину от несоответствующих ограничений свободы слова и свободы СМИ при подготовке закона о борьбе с дезинформацией.

Обнародованные слайды законопроекта содержат много опасных для свободы слова идей, близких к методам контроля за медиа в авторитарных государствах, в том числе уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, введение так называемого "омбудсмена по информации", а фактически - цензора от государства, и другие.

Правление НСЖУ надеется, что чиновники примут во внимание подписанное накануне выборов Президентом Владимиром Зеленским Декларацию в защиту свободы слова.

Как сообщали Українськi Новини,Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Ранее Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.