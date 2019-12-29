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29 грудня 2019, неділя, 11:34 7
Політика 2019-12-29T12:15:01+02:00
Українські Новини
РосЗМІ заявили про початок обміну полоненими на Донбасі

РосЗМІ заявили про початок обміну полоненими на Донбасі

Валерия Драгомирова
Донбас, КПВВ
Майорське. Фото: Держприкордонслужба
Майорське. Фото: Держприкордонслужба

На Донбасі почався обмін полоненими між українською стороною та представниками ОРДЛО. Про це повідомили "Інтерфаксу" в уряді самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР).

Обмін відбудеться на КПВВ "Майорське".

"Омбудсмен ДНР" Дарина Морозова повідомила журналістам, що першою затриманих передасть Києву "ЛНР".

"Ми готові віддати українській стороні 55 осіб, вони нам - 87, але остаточні цифри за підсумками верифікації. 22 людини зі списку Донецька відмовлялися звільнятися. Проте вчора, за нашими даними, дві людини погодилися переміщатися в ДНР, ще три погодилися на обмін, але хочуть залишитися на території України. Тому точно по цифрам зможу сказати, коли пройдемося по списку", - повідомила вона.

"Ми розшукуємо ще близько 160 осіб, але, сподіваюся, потім робота піде швидше. Парламентарі ведуть себе коректно, у нас відновився діалог", - сказала Морозова.

Наголошується, що обстановка в районі проведення обміну полоненими зберігається спокійна.


Як повідомляють Українські Новини, обмін полоненими пройде в "сірій зоні" на Донбасі.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

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