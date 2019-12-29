"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ

Представники самопроголошених, так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки" доставили утримуваних ними осіб до місця запланованого на 29 грудня обміну полоненими.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС, передають Українські Новини.

Агентство підкреслює, що в це місце були доставлені особи, утримувані як в "ДНР", так і "ЛНР".

ТАСС не називає місця обміну, але інші ЗМІ повідомляють, що мова йде про пропускний пункт "Майорське".

Як повідомляли Українські Новини, сили ООС закрили пункт пропуску "Майорське" 29 грудня "з технічних причин". Великий обмін утримуваними особами, запланований на 29 грудня, між Україною і ОРДЛО має відбутися в "сірій зоні" на Донбасі.

Раніше Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Тим часом в день обміну полоненими активісти заблокували Лук'янівське СІЗО, щоб не випустити екс-беркутівців, які внесені до списків на обмін.