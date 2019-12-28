Бразилець, який воював на боці "ДНР", включений в список на обмін полоненими, - ЗМІ

У списки на обмін, який має відбутися 29 грудня, включили бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на боці "ДНР".

Про це повідомили джерела "Громадського радіо".

За їх даними, цієї ночі Лусваргі повезуть до місця, де відбудеться обмін.



2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії винним в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації і засудив його до 13 років позбавлення волі.



25 січня 2017 Печерський районний суд Києва вже засуджував Лусваргі до цього ж терміну. Однак Апеляційний суд Києва скасував це рішення у зв'язку з порушенням територіальної підсудності і відправив справу на новий розгляд. Далі справу направили в Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області.

Лусваргі звільнили з-під арешту взимку 2017 року. Адвокати повідомляли, що він був у списках на обмін, однак українська влада відмовлялася його обміняти.



Як повідомляли Українські Новини, обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін.