Суд призначив нападнику на журналіста Шарія домашній арешт

Суд обрав мірою запобіжного заходу для підозрюваного у перешкоджанні діяльності, хуліганстві і погрозі насильством журналістам на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета нічний домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції Києва, передають Українські Новини.



"Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 296 (хуліганство), а також ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - сказано в ньому.



Відзначається, що поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили одного з підозрюваних.



Ним виявився житель Київської області, 1990 року народження, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за напад з ножем на жителя столиці.



Як повідомляли Українські Новини, поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.



Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив про напади на журналіста Дмитра Кучера на цьому суді.