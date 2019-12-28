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28 грудня 2019, субота, 21:54 10
Силові структури 2019-12-28T22:45:01+02:00
Українські Новини
Суд призначив нападнику на журналіста Шарія домашній арешт

Суд призначив нападнику на журналіста Шарія домашній арешт

Валерия Драгомирова
Напад на журналіста, Суд, вбивство Павла Шеремета, Дмитро Кучер

Суд обрав мірою запобіжного заходу для підозрюваного у перешкоджанні діяльності, хуліганстві і погрозі насильством журналістам на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета нічний домашній арешт.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції Києва, передають Українські Новини.

"Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 296 (хуліганство), а також ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - сказано в ньому.

Відзначається, що поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили одного з підозрюваних.

Ним виявився житель Київської області, 1990 року народження, який раніше потрапляв в поле зору правоохоронців за напад з ножем на жителя столиці.

Як повідомляли Українські Новини, поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив про напади на журналіста Дмитра Кучера на цьому суді.

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