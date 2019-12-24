Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета

Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, следователи квалифицируют произошедшее в Апелляционном суде как угрозы или насилие в отношении журналистов.

В настоящее время в милицию с заявлениями о противоправных действиях обратились 3 журналиста.

Следователи начала расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза и насилие по отношению к журналисту) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Полиция отмечает, что угрозы в адрес журналистов и насилие недопустимы.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявляет о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.



Также Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета.