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24 декабря 2019, вторник, 20:22 1008
Силовые структуры 2019-12-24T20:23:13+02:00
Українські Новини
Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета

Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу Шеремета

Валерия Драгомирова
Нацполиция, Уголовные производства, Угрозы, Суд по делу Шеремета
Суд по делу Шеремета
Суд по делу Шеремета

Полиция начала уголовное производство по факту угроз в адрес журналистов на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, следователи квалифицируют произошедшее в Апелляционном суде как угрозы или насилие в отношении журналистов.

В настоящее время в милицию с заявлениями о противоправных действиях обратились 3 журналиста.

Следователи начала расследование по ч. 2 ст. 345-1 (угроза и насилие по отношению к журналисту) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

Полиция отмечает, что угрозы в адрес журналистов и насилие недопустимы.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявляет о нападениях на журналиста Дмитрия Кучера на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.


Также Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета. 

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