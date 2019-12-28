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28 грудня 2019, субота, 18:21 6
Зовнішня політика 2019-12-28T19:00:01+02:00
Українські Новини
Переговори щодо транзиту газу продовжилися сьогодні у Відні: подробиці

Переговори щодо транзиту газу продовжилися сьогодні у Відні: подробиці

Надежда Комендантова
Тристоронні переговори щодо транзиту газу. Фото: @EUinRussia
Тристоронні переговори щодо транзиту газу. Фото: @EUinRussia

Тристоронні переговори між Україною, Росією і Європейським Союзом щодо транзиту природного газу продовжаться в суботу у Відні (Австрія).

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.

"Російсько-українські переговори по газу у Відні, що почалися в четвер і тривали до ночі в п'ятницю, сьогодні тривають", - сказав журналістам представник "Газпрому".

Зазначається, що в рамках домовленостей "Газпром" підпише з "Оператором ГТС України" міжоператорську угоду, а з НАК "Нафтогаз України" - транспортну угоду на бронювання потужностей газотранспортної системи (ГТС) України.

"Нафтогаз" виступить компанією-організатором транзиту, тим самим беручи на себе ризики перехідного періоду.

Згідно з договором, мінімальний обсяг прокачування газу складе 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м щорічно в період 2021-2024 років.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

За результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році складе 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.
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