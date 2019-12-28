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28 грудня 2019, субота, 17:52 5
Кабмін 2019-12-28T18:03:44+02:00
Українські Новини
Кабмін звільнив Янчука з посади голови АРМА

Кабмін звільнив Янчука з посади голови АРМА

Надежда Комендантова
Антон Янчук, АРМА, Звільнення з посади
Антон Янчук.
Антон Янчук.

Кабінет міністрів України звільнив Антона Янчука, на якого НАБУ відкрило справу за фактом можливих зловживань, з посади голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Відповідне розпорядження Кабміну № 1374-р від 27 грудня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно йому, Янчук звільнений з цієї посади відповідно до частини 1 статті 871 закону про державну службу.

У даному пункті йдеться, що суб'єкт призначення може прийняти рішення про звільнення державного службовця з посади за власною ініціативою, за поданням прем'єр-міністра або відповідного міністра або керівника державного органу протягом 4-х місяців з дня призначення прем'єр-міністра або відповідного міністра або керівника держоргану з одночасним зарахуванням такого держслужбовця в штат відповідного держоргану.

Нагадаємо, голова експертної групи StateWatch Гліб Канєвський заявив, що Янчук міг увійти в історію, але запам'ятався "схемою" переділу заарештованої приватної власності на користь різних фінансово-політичних груп.

Раніше НАБУ провело обшуки в Агентстві розшуку активів. Слідчі дії проводяться в рамках розслідування справи за фактом можливого зловживання владою посадовими особами ряду державних органів влади, в тому числі правоохоронної та судової гілок, а також АРМА, в результаті чого юридичним особам завдано збитків на суму понад 9 500 000 гривень.

Тим часом, АРМА оприлюднило перелік всього арештованого майна.

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