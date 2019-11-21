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  • Глеб Каневский: Янчук пока, сказка "европейского" агентства закончилась
21 ноября 2019, четверг, 16:33 83 Мнение
Политика 2019-11-21T18:00:03+02:00
Українські Новини
Глеб Каневский: Янчук пока, сказка "европейского" агентства закончилась

Глеб Каневский: Янчук пока, сказка "европейского" агентства закончилась

Глеб Каневский. Фото: uacrisis.org
Глеб Каневский. Фото: uacrisis.org

Глава экспертной группы StateWatch Глеб Каневский заявил, что Янчук мог войти в историю, но запомнился "схемой" передела арестованной частной собственности в пользу различных финансово-политических групп. Об этом он написал в Facebook


"Янчук пока. Сказка "европейского" агентства закончилась.

Это именно тот случай, когда человек мог войти в историю, как драйвер поиска и возвращения активов "семьи" Януковича и других коррупционеров.

Но в результате запомнится "схемой" передела арестованной частной собственности в пользу различных финансово-политических групп.

После Майдана в экспертной среде возникла идея создать по примеру ЕС сервисное агентство, чтобы был какой-то конкретный орган власти, ответственный за розыск имущества.

Правительством, экспертами и общактивистамы проделана колоссальная работа. Подготовлен закон. Выделенные сотни миллионов гривен. Председателю агентства созданы все условия для политической независимости: открытый конкурс, поддержка ЕС, очень высокая зарплата, просторное помещение на Майдане со свежим ремонтом ... Европейцы на деньги даже закупили современную технику. Ну, и как водится, тренинги-конференции-лекции в 5 звездочных отелях в Украине и за ее пределами.

И еще будучи председателем общрады при АРМА, я увидел, что Янчуку не комфортно в данной должности. То есть зарплата и премии - ОК. А вот открытая коммуникация с обществом, а главное - конструктивная - не ок.
Поэтому, за два года АРМА не воплотила ключевые предложения общрады:

Не обеспечила условия для кадровых онлайн конкурсов, из-за чего к АРМА втихаря прорвались старые чиновники Минюста с сомнительной репутацией, например Гайдук, экс-глава Антирейдерской комиссии при Петренко (Янчук в АРМА пришел с МЮУ, из команды Петренко)

Не обеспечила отбор управляющих через Prozorro;

Не обеспечили онлайн заседания тендерного комитета (который за закрытыми дверями до сих пор делит арестованное имущество);

Не обеспечила информацию об объектах в управлении в формате открытых данных;

Не провела внутренний аудит ГП "Сетам", чтобы выявить ключевые проблемы, почему драгоценное арестованное имущество продается по смешным ценам;

Не обеспечила эффективную работу территориальных управлений, которые могли мониторить эффективность управляющих, и в частности предупредить ситуацию с Львовскими ТЭЦ (на Востоке на должность претендовал один из донецких таможенников при Януковиче Владимир Орлов, более известный как Вова Транзит).

А еще стоит вспомнить предложения ТІ о передаче реализации активов на аукционы в Prozorro.Sale, которые были отвергнуты, а после настояний и проигнорированы.

Закрытая работа АРМА, фактически ручное управление Янчуком, привело к тому, что почти каждый кейс, содержащий дорогостоящее имущество превращался в резонансные скандалы, после того как АРМА передавала или продавала такое имущество не известным, а порой и фиктивным фирмам.

Чего только стоит кейс "Межигорье", которое попытались передать пророссийским политическим элементам?

Сегодняшнее решение Кабмина закономерно. Следующим, логичным является освобождение Янчука. И объявления нового конкурса, которое откроет возможность таки найти человека, который справится с исторической миссией вернуть активы топ-коррупционеров в собственность государства Украина".
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