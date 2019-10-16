НАБУ расследует дело по факту возможных злоупотреблений директора АРМА Янчука

После проведения обысков в кабинете директора АРМА Антона Янчука, Национальное антикоррупцинное бюро расследует уголовное производство по факту его возможных злоупотреблений. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Дело находится в производстве детектива второго отдела детективов первого подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Дуды. Уголовное производство расследуется по ч. 5, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса относительно злоупотреблений Янчука и других преступлений, совершенных должностными лицами Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры и судьей Печерского районного суда. Дело касается имущества ООО "Охранное предприятие "Группа Скиф".

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ проводит обыски в Агентстве по розыску активов.

Следственные действия проводятся в рамках расследования дела по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9 500 000 гривен.

Ранее АРМА обнародовало перечень всего арестованного имущества.

ГПУ передала в управление АРМА две буровые установки в Черном море.