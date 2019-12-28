У Києві загорівся Інститут токсикології

Пожежа сталася в Інституті токсикології у Голосіївському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) в Києві, передають Українські Новини.

"28 грудня о 12:08 в оперативно-координаційний центр Головного управління Держнс України в м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території інституту токсикології, на вул. Героїв Оборони, що в Голосіївському районі столиці", - сказано в ньому.

До місця події негайно були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, пожежники встановили, що пожежа виникла в кімнаті на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі.

В 12:28 пожежу вдалося локалізувати на площі 50 кв. м, а в 12:38 - ліквідувати.

До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 30 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з'ясовується. Інформації про жертви і постраждалих в результаті події немає.

Як повідомляли Українські Новини, 23 грудня пожежа без жертв сталася в 9-поверховому студентському гуртожитку Національного авіаційного університету в Києві.