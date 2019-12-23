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23 декабря 2019, понедельник, 08:18 1337
Происшествия 2019-12-23T08:20:07+02:00
Українські Новини
В Киеве загорелось общежитие НАУ

В Киеве загорелось общежитие НАУ

Таня Войтюк
НАУ, Пожар, Общежитие, Студенты
Студенты общежития НАУ. Фото: Информатор
Студенты общежития НАУ. Фото: Информатор

В ночь на 23 декабря в Киеве по адресу улица Неженская, 29б произошел пожар. Возгорание произошло в корпусе №8 Национального Авиационного Университета.

Об этом сообщает Информатор.

В результате инцидента никто не пострадал. Вызов на линию "101" поступил около 00:35.

В ходе обследования здания выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже, а дым распространился до девятого этажа. Его оперативно ликвидировали. Это была не жилая комната. К счастью, никто не пострадал. Из здания эвакуировали более 300 студентов.

После ликвидации в помещение студентов не впустили. Чтобы они не мерзли, они направились в ближайшие корпуса общежитий, чтобы переждать, пока ребят пустят обратно. На месте работали 14 единиц техники и около 35 человек личного состава. Детали случившегося выясняются.

Пожар в общежитии НАУ. Фото: ИнформаторПожар в общежитии НАУ. Фото: Информатор

Ранее Українські Новини сообщали о пожаре в Подольском районе Киева. Горело 16-этажное жилое здание, в котором погибло два человека. 

Кроме этого в Киеве загорелся склад швейной фабрики на проспекте Победы.

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