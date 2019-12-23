Под Луганском горел интернат: есть погибшие

В результате пожара 22 декабря в психоневрологическом диспансере в Будковке Старобельского района Луганской области 4 человека погибли и 3 пострадали.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українські Новини.

Сообщение о пожаре поступило 22 декабря в 20:40. На момент приезда пожарных площадь горения составляла 100 кв. м.

"На пожаре спасатели обнаружили тела 4 погибших, 3 человека пострадали", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55. Сейчас полиция разыскивает еще 4 человек, местонахождение которых неизвестно.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай написал на своей странице в социальной сети Facebook, что пожар произошел в палате корпуса №1. Все погибшие - пациенты.

Всего в диспансере находилось 113 пациентов, из здания эвакуировали 101. По данным Гайдая, устанавливается местонахождение еще 8 пациентов. Создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пациентов диспансера развозят в другие медучреждения на школьных автобусах.

Ранее Українські Новини сообщали о пожаре в Подольском районе Киева. Горело 16-этажное жилое здание, в котором погибло два человека.

Тем временем в Киеве ночью, 23 декабря, 300 студентов эвакуировали из-за пожара в одном из общежитий студенческого городка в Киеве.