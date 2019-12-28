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28 грудня 2019, субота, 10:50 3
ЗМІ 2019-12-28T14:00:02+02:00
Українські Новини
Агресія в ЗМІ породжує розкол у спілці журналістів, — НСЖУ

Агресія в ЗМІ породжує розкол у спілці журналістів, — НСЖУ

Таня Войтюк
Сергій Томіленко, Журналісти, ЗМІ, НСЖУ
Сергій Томіленко. Фото: НСЖУ
Сергій Томіленко. Фото: НСЖУ

Більше півсотні нападів на представників ЗМІ, як під час суду у справі Шеремета, зафіксували в Національній спілці журналістів України у цьому році. Голова організації Сергій Томіленко повідомив, що саме від журналістів все частіше звучать образи і навіть заклики до фізичної розправи над "не такими" представниками ЗМІ.

Про те, чому нападу на медійників роз'єднують співтовариство повідомляють "Подробиці".

"Злодюжки, тупуваті, антиукраїнська короста", - це буквально витяги з заяв медійників у бік своїх колег.

В національній спілці журналістів кажуть, що агресія в ЗМІ розколює професійне співтовариство.

"Журналісти не відчувають себе в безпеці, коли працюють на мітингах у протестах, при освітленні судових процесів, постійно відбувається пошук і полювання на не таких журналістів і звичайно в підсумку це сигнал тривоги, який транслюється з столиці України, він транслюється зокрема по всій Україні його відчувають і наші колеги в регіонах", - говорить Сергій Томіленко, голова НСЖУ.

Найчастіше від нападів страждають жінки-журналістки, кажуть у Національному союзі. Загрожують їм і на вулицях, і в мережі.

"Журналістки отримують негативні коментарі в соцмережах, отримують погрози в месендежерах, і доходить до погроз в очі, коли обговорюється зовнішній вигляд людини, його вік, манера одягатися, її соціальний статус, відсутність або наявність дітей", - говорить Ліна Кущ, перший секретар Національної спілки журналістів України.

На дискусію в Національний союз запросили і тих, хто постраждав із-за нападу, і тих хто закликав до розправи над колегами. І останні не з'явилися.

"не Можна розділяти на хороших журналістів - їх не можна чіпати, поки влада не зміниться, - і на поганих журналістів, які вчора були хорошими і зараз стали поганими і кажуть щось не то і їх можна бити. Мова йде про те, що журналіст при виконанні своїх обов'язків повинен бути захищений і з боку держави і з боку свого цезу - журналістів", - говорить Андрій Юричко, експерт Академії Української преси.

Як повідомляли "Українські Новини", у НСЖУ заявили, що НАБУ повинна поважати права журналіста і не повинна утискати свободу слова.

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