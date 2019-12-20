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20 декабря 2019, пятница, 15:47 596
СМИ 2019-12-20T16:03:38+02:00
Українські Новини
НАБУ должна уважать права журналиста и не должна притеснять свободу слова, - НСЖУ

НАБУ должна уважать права журналиста и не должна притеснять свободу слова, - НСЖУ

Таня Войтюк
НАБУ, Сергей Томиленко, Думская, НСЖУ
Томиленко Сергей Фото: Facebook
Томиленко Сергей Фото: Facebook

В пятницу, 20 декабря, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски в помещении одесского телеканала "Думская TV" с целью найти необходимые им документы.

Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на странице в Facebook.

По информации сотрудников телеканала, обыск начался около 9:30 утра. Помещение заблокировали сотрудники НАБУ, работники телеканала не могли попасть на рабочие места. Журналистам также запретили фиксировать действия правоохранительных органов. 

"В то же время, Национальный союз журналистов Украины осуждает практику проведения обысков или иных следственных действий в редакционных помещениях СМИ, которые проходят грубым образом и угрожают прекращением непрерывного вещания. НАБУ, так же как и любая другая из многочисленных украинских правоохранительных служб, должна уважать права журналистов и своими действиями не притеснять свободу слова. Расследование хозяйственных, коррупционных или иных уголовных преступлений - не оправдывают сознательное препятствование журналистской деятельности", - пишет глава НСЖУ.

Из-за действий НАБУ прекращен прямой эфир одесского телеканала "Думская ТВ".

Как сообщали Українські Новини, в НАБУ заявили, что обыски на телеканале "Думская" не связаны с деятельностью журналистов

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