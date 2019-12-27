У "міст Кличка" вклали ще мільйон гривень

У пішохідно-велосипедний перехід між парками "Володимирська гірка і "Хрещатий", більш відомий, як "Міст Кличка", який напередодні відкриття подорожчав на 73 мільйони гривень, вклали ще 1 мільйон гривень бюджетних коштів.

Так, КП "Інженерний центр" заплатить будівельнику моста (ТОВ "Спецавто-Буд") 1 млн гривень за облаштування приямків і буріння свердловин. Згідно з договором від 16 грудня, над замовленням підрядник мав сидіти до кінця 2019 року, а за календарним графіком до цього ж договору – роботи виконані ще півроку тому, пише "КиевВласть"

Як стало відомо з оголошення електронної системи публічних закупівель Prozorro, 16 грудня 2019 року КП "Інженерний центр" уклало договір з ТОВ "Спецавто-Буд" на виконання робіт з буріння свердловин та облаштування приямків і інклінометричних свердловин на пішохідно-велосипедний перехід між парками "Хрещатий" і "Володимирська гірка". Вартість угоди становила 1,005 млн гривень.

Згідно з угодою, підрядник має пробурити свердловини, облаштувати замірні приямки, інклінометричні свердловини спеціалізованими трубами, а також виготовити відповідну техдокументацію.

За договором, роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2019 року.

Закупівлю провели без конкурсу. В системі Prozorro опублікований лише звіт про укладеному договорі.

Нагадаємо, самим масштабним проектом, який був реалізований в 2019 році київською владою, стало будівництво нового пішохідно-велосипедного переходу між парками "Хрещатий" та "Володимирська гірка".

На будівництво мосту КМДА витратила понад 400 млн гривень, в тому числі в 275 млн гривень обійшлося будівництво самого мосту, 55 млн гривень пішло на підпірні стіни для зміцнення схилів, на інші великі роботи навколо мосту.