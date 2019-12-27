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27 грудня 2019, пʼятниця, 21:18 8
Суспільство 2019-12-27T21:30:30+02:00
Українські Новини
В Одесі звільнили і вивезли в Майорське 11 підозрюваних в тероризмі - майбутніх учасників обміну, - ЗМІ

В Одесі звільнили і вивезли в Майорське 11 підозрюваних в тероризмі - майбутніх учасників обміну, - ЗМІ

Ольга Фандорина

Приморський районний суд Одеси в п'ятницю, 27 грудня, звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терористичних актів. Про це повідомляє Думська з посиланням на джерело в СБУ.

За інформацією видання, до обміну готують підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенко, Євгенія Подмазко і Катерину Фотеву, організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника, а також ряд інших осіб з подібними звинуваченнями.

Всіх "одеських терористів" вивезли на контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області, де в неділю, 29 грудня, відбудеться обмін.

"Також днями з українських колоній почали вивозити і засуджених любителів Росії. Їх етапували в Київське СІЗО, звідки потім вивезли безпосередньо на місце обміну. Достовірно відомо про п'ятьох, серед яких - Костянтин Калашникосообщает Думська.

Як повідомляли Українські Новини, Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.
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