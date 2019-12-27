Через рік після рішення Київради "повернута" місту земельна ділянку як й раніше значиться в кадастрі за "Мостобудом" Продивуса

Через рік після рішення Київради "повернута" місту земельна ділянку як й раніше значиться в кадастрі за "Мосто

У постійній комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на яку були покладені контрольні функції, впевнені, що виконали рішення щодо повернення київській громаді земельної ділянки біля Південного моста, за який не сплачували орендну плату, а замість будівництва займалися незаконним видобутком піску. При цьому, в державному реєстрі нерухомості станом на сьогодні ця ділянку взагалі "нічийна", а в кадастровому реєстрі вона як і раніше значиться за "Мостобудом" бізнесмена Володимира Продивуса.

20 грудня 2018 року Київрада ухвалила рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на березі Дніпра поблизу Південного моста з Публічним акціонерним товариством (ПАТ) "Мостобуд". Як вказувалося в рішенні, компанія займалася нецільовим використанням землі (незаконним видобутком піску) і відмовлялася сплачувати орендну плату. Самі орендарі спробували заблокувати рішення в численних судових інстанціях, оголосивши незаконною саму перевірку Київради чим займаються на орендованій для перенесення туди виробництва землі. Крапку в суперечці поставив вже в грудні нинішнього року Шостий апеляційний суд, визнавши рішення Київради законним.

У той же час, активісти та ЗМІ неодноразово заявляли, що "Мостобуд" "забарикадувався" на оточеній парканами і "тітушками" території та продовжує видобуток піску. А депутат Київради Ігор Мірошниченко заявив Українським Новинам, що вирішити проблему щодо повернення землі місту можна лише за допомогою втручання правоохоронних органів.

Українські Новини вирішили поцікавитися у підрозділу, який визначений рішенням Київради відповідальним за його контроль і виконання - постійної комісії Київради, які дії були зроблені для виконання рішення, і чи вважається воно виконаним?

У відповіді зазначається, що комісія поінформувала "Мостобуд" про розірвання орендної угоди, а також нагадала "контролюючому органу" (в даному випадку - ДПАУ) про необхідність витребувати у "Мостобуду" заборгованість зі сплати орендної платні. У лютому 2019 року двома листами ці приписи були виконані. Після чого Київраді було повідомлено про виконання рішення.

Також у комісії заявили, що внесли запис про припинення прав оренди до Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно. І підкреслили, що будь-яких особливих планів контролю за виконанням рішення Київради не мають.

Як виявилося, ті ж самі дії (листи "Мостобуду", податківцям і внесення даних до реєстру) здійснили і в Департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА). "Право оренди земельної ділянки виникає з моменту реєстрації цих прав", - зазначили також у відповіді департаменту.

Факт зняття з реєстрації у Державному реєстрі майнових прав легко перевіряється. Дані про оренду ділянки "Мостобудом" вносив до реєстру під №12652225 приватний нотаріус Дем'яненко. Пошук в реєстрі запису під цим номером нічого не видає. Тобто, запис дійсно вилучено з реєстру.

У той же час, пошук за кадастровим номером земельної нічого не видає. Судячи з усього, він також був видалені разом із записом про оренду. Тобто, де-факто, ділянка не повернута Києву, а просто "розчинилася".

А ось до Державного земельного кадастру про право власності та майнові права на земельну ділянку зміни внесені не були. Тут як і раніше вказаний орендар ПАТ "Мостобуд".

До речі, державна кадастрова карта дає відповідь і ще на одне питання, навколо якого вже рік ламаються списи в судах. "Мостобуд" стверджує, що будує на даній ділянці свої цехи, Київрада - що там незаконно добувається пісок. Накладена на Google-карту кадастрова сітка чітко показує - ніякого будівництва на 16 гектарах ділянки не велося і не ведеться. Вся ділянка - це один гігантський кар'єр.

Зазначимо, як випливає з відповідей Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, ані "Мостобуд", ані компанія-орендар ділянки "Промбудсервіс 2005", що належить дружині рідного брата голови наглядової ради "Мостобуду" Вікторії Продивус, дозвіл на розробку надр та видобуток піску в Києві не отримували. Взагалі, ліцензії на таку діяльність мають лише 3 компанії: на 3 ділянках ПАТ "Завод залізобетонних конструкцій імені Світлани Ковальської", Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Кубітек" та ТОВ "Сенд контракт".

Як повідомлялося раніше, Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку вони не сплачують оренду. Протягом року київська громада не може повернути собі раніше передану в оренду землю, на якій за даними засобів масової інформації та активістів незаконно промисловим способом видобувається пісок.