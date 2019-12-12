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12 декабря 2019, четверг, 16:01 1326 Документ
Экономика 2019-12-12T16:51:39+02:00
Українські Новини
Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду

Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду

Яков Сташинский
Мостобуд, Владимир Продивус, Промбудсервис 2005, Виктория Продивус, Аренда земли, Киевсовет, Добыча песка

Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда г. Киева о якобы незаконности проверки, на основании которой было принято решение Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка на берегу Днепра с Публичным акционерным обществом (ПАО) "Мостобуд". Решение суда пока опубликовано в виде вступительной и резолютивной части.

"Решение окружного административного суда г. Киева от 16 сентября 2019 года отменить и одобрить постановление, которым в удовлетворении иска ПАО "Мостобуд" к Департаменту земельных ресурсов КГГА (Киевской городской государственной администрации) о признании противоправными действий отказать", - говорится в решении апелляционной инстанции.

При этом речь идет о решении лишь по одному из многочисленных судебных исков, заблокировавших выполнение принятого еще 20 декабря 2019 года решения Киевсовета. На протяжении года киевская община не может вернуть себе ранее переданную в аренду землю, на которой по данным средств массовой информации и активистов незаконно промышленным способом добывается песок.

Киевсовет 20 декабря 2018 года принял решение о расторжении заключенного в 2007 году с ОАО "Мостобуд" договора аренды земельного участка по ул. Промышленной в Киеве из-за многочисленных нарушений со стороны арендатора.

Копия решения сессии Киевсовета была предоставлена в ответ на информационный запрос Українських Новин.

В документе уточняется, что участок передавался в аренду для переноса туда участка "Мостобуда" с территории, застраиваемой Подольско-Воскресенским мостом. При этом, вместо строительства базы "Мостобуд" передал участок в субаренду предприятию, ведущему не предусмотренную договором деятельность, а также систематически не платил арендную плату.

А в пояснительной записке к проекту решения, которая находится в распоряжении Українських Новин, уточняется, что вместо 10 млн гривен арендной платы ежегодно "Мостобуд" с 2013 года платил лишь от 100 до 500 тыс. гривен в год, накопив таким образом задолженность по арендной плате более 70 млн гривен. При этом, они не стали строить там производственную площадку, а передали участок в субаренду частному предприятию "Промбудсервис 2005", которое якобы занялось незаконной добычей песка. По данным авторов проекта, ежесуточно без разрешений и лицензий добывалось 10 тыс. куб. метров песка, нанося вред экологии и угрозу опорам стоящего поблизости Южного моста.

Впрочем, "Мостобуд" не согласился с таким решением. И начал подавать в суды разных инстанций иски об его отмене. Так, уже 6 февраля 2019 года предписанием Хозяйственного суда г. Киева решение Киевсовета было остановлено в обеспечении иска ЧП "Промбудсервис 2005" в рамках дела 910/1285/19, где это ЧП совместно с "Мостобудом" потребовали признать само решение незаконным.

При этом, в самом решении указывается, что ЧП "Промбудсервис 2005" еще с 2015 года находится на этой территории по договору субаренды, используя территорию "для складирования и перевалки песка". Однако оно считает себя пострадавшим от решения Киевсовета, поскольку является пайщиком строительства промплощадки "Мостобуда" со взносом в размере 33 тыс. гривен.

В мае 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению еще один иск "Мостобуда" в рамках дела 910/2045/19, и тут же остановил его до окончания рассмотрения по сути иска "Мостобуда" к Департаменту земельных ресурсов КГГА в Окружном админсуде Киева.

А в Окружном админсуде Киева в рамках дела 640/4413/19 "Мостобуд" оспаривал проверку Департамента земельных ресурсов КГГА, на основании которого, якобы, было вынесено решение Киевсовета. По их мнению, Департамент земресурсов КГГГА должен был ограничиться документальной проверкой, а вместо этого прислал инспекцию на саму территорию, которая и установила отсутствие строительства и отвалы песка. Что является не "проверкой", а "обследованием", то есть, по мнению истца, незаконными действиями. Несмотря на четко указанные ответчиком документы и решения, судья Мазур полностью согласился с аргументацией истца. "Проведение обследования земельного участка не предусмотрено", - говорится в решении.

Которое и отменил апелляционный суд.

В то же время, по утверждению СМИ и активистов, незаконная добыча песка на оспариваемом участке продолжается. Здесь уже в этом году избивали съемочные группы, неизвестные охранники в масках-балаклавах нападали на активистов, брали их в заложники, а против руководителей "Мостобуда" даже возбуждали уголовные дела.  В то же время, в августе офис компании в центре Киева был обстрелян из гранатомета

ПАО "Мостобуд" появилось в результате приватизации государственного треста "Мостобуд". Главой Наблюдательного совета и крупным акционером ПАО "Мостобуд", а по данным ряда СМИ – конечным бенефициаром компании является бывший депутат-"регионал" Владимир Продивус. Он же выступает от имени компании, призывая к сотрудничеству, на главной странице веб-сайта компании.

А по данным системы YouControl, конечным бенефициаром и владельцем 100% акций ЧП "Промбудсервис 2005" называется Виктория Продивус, которая является женой родного брата главы Набсовета "Мостобуда".

Источник : Українські новини
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