Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду

Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда г. Киева о якобы незаконности проверки, на основании которой было принято решение Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка на берегу Днепра с Публичным акционерным обществом (ПАО) "Мостобуд". Решение суда пока опубликовано в виде вступительной и резолютивной части.

"Решение окружного административного суда г. Киева от 16 сентября 2019 года отменить и одобрить постановление, которым в удовлетворении иска ПАО "Мостобуд" к Департаменту земельных ресурсов КГГА (Киевской городской государственной администрации) о признании противоправными действий отказать", - говорится в решении апелляционной инстанции.

При этом речь идет о решении лишь по одному из многочисленных судебных исков, заблокировавших выполнение принятого еще 20 декабря 2019 года решения Киевсовета. На протяжении года киевская община не может вернуть себе ранее переданную в аренду землю, на которой по данным средств массовой информации и активистов незаконно промышленным способом добывается песок.

Киевсовет 20 декабря 2018 года принял решение о расторжении заключенного в 2007 году с ОАО "Мостобуд" договора аренды земельного участка по ул. Промышленной в Киеве из-за многочисленных нарушений со стороны арендатора.

Копия решения сессии Киевсовета была предоставлена в ответ на информационный запрос Українських Новин.

В документе уточняется, что участок передавался в аренду для переноса туда участка "Мостобуда" с территории, застраиваемой Подольско-Воскресенским мостом. При этом, вместо строительства базы "Мостобуд" передал участок в субаренду предприятию, ведущему не предусмотренную договором деятельность, а также систематически не платил арендную плату.

А в пояснительной записке к проекту решения, которая находится в распоряжении Українських Новин, уточняется, что вместо 10 млн гривен арендной платы ежегодно "Мостобуд" с 2013 года платил лишь от 100 до 500 тыс. гривен в год, накопив таким образом задолженность по арендной плате более 70 млн гривен. При этом, они не стали строить там производственную площадку, а передали участок в субаренду частному предприятию "Промбудсервис 2005", которое якобы занялось незаконной добычей песка. По данным авторов проекта, ежесуточно без разрешений и лицензий добывалось 10 тыс. куб. метров песка, нанося вред экологии и угрозу опорам стоящего поблизости Южного моста.

Впрочем, "Мостобуд" не согласился с таким решением. И начал подавать в суды разных инстанций иски об его отмене. Так, уже 6 февраля 2019 года предписанием Хозяйственного суда г. Киева решение Киевсовета было остановлено в обеспечении иска ЧП "Промбудсервис 2005" в рамках дела 910/1285/19, где это ЧП совместно с "Мостобудом" потребовали признать само решение незаконным.

При этом, в самом решении указывается, что ЧП "Промбудсервис 2005" еще с 2015 года находится на этой территории по договору субаренды, используя территорию "для складирования и перевалки песка". Однако оно считает себя пострадавшим от решения Киевсовета, поскольку является пайщиком строительства промплощадки "Мостобуда" со взносом в размере 33 тыс. гривен.

В мае 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению еще один иск "Мостобуда" в рамках дела 910/2045/19, и тут же остановил его до окончания рассмотрения по сути иска "Мостобуда" к Департаменту земельных ресурсов КГГА в Окружном админсуде Киева.

А в Окружном админсуде Киева в рамках дела 640/4413/19 "Мостобуд" оспаривал проверку Департамента земельных ресурсов КГГА, на основании которого, якобы, было вынесено решение Киевсовета. По их мнению, Департамент земресурсов КГГГА должен был ограничиться документальной проверкой, а вместо этого прислал инспекцию на саму территорию, которая и установила отсутствие строительства и отвалы песка. Что является не "проверкой", а "обследованием", то есть, по мнению истца, незаконными действиями. Несмотря на четко указанные ответчиком документы и решения, судья Мазур полностью согласился с аргументацией истца. "Проведение обследования земельного участка не предусмотрено", - говорится в решении.

Которое и отменил апелляционный суд.

В то же время, по утверждению СМИ и активистов, незаконная добыча песка на оспариваемом участке продолжается. Здесь уже в этом году избивали съемочные группы, неизвестные охранники в масках-балаклавах нападали на активистов, брали их в заложники, а против руководителей "Мостобуда" даже возбуждали уголовные дела. В то же время, в августе офис компании в центре Киева был обстрелян из гранатомета.

ПАО "Мостобуд" появилось в результате приватизации государственного треста "Мостобуд". Главой Наблюдательного совета и крупным акционером ПАО "Мостобуд", а по данным ряда СМИ – конечным бенефициаром компании является бывший депутат-"регионал" Владимир Продивус. Он же выступает от имени компании, призывая к сотрудничеству, на главной странице веб-сайта компании.

А по данным системы YouControl, конечным бенефициаром и владельцем 100% акций ЧП "Промбудсервис 2005" называется Виктория Продивус, которая является женой родного брата главы Набсовета "Мостобуда".