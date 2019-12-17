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  • Единственный выход для того, чтобы забрать киевскую землю у Продивусов - вмешательство правоохранителей, - Мирошниченко
17 декабря 2019, вторник, 11:50 40 Документ
Общество 2019-12-17T12:30:01+02:00
Українські Новини
Единственный выход для того, чтобы забрать киевскую землю у Продивусов - вмешательство правоохранителей, - Мир

Единственный выход для того, чтобы забрать киевскую землю у Продивусов - вмешательство правоохранителей, - Мирошниченко

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Виктория Продивус, Владимир Продивус

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко считает, что для того, чтобы вернуть территориальной общине земельный участок на берегу Днепра, который вопреки решению Киевсовета использует ПАО "Мостобуд" и добывает там песок, нужно реальное вмешательство правоохранительных органов, а не саботаж, как сейчас. Об этом Игорь Мирошниченко сказал Українським Новинам.

"Безусловно, что единственный выход это вмешательство правоохранительных органов, потому что такая деятельность является незаконной. Конечно, может вмешаться и территориальная община, но, во-первых, община не является активной и второй вопрос, и это проблема, - там же бандиты защищают эту площадку. Если приходят активные граждане, им, либо машину бьют, либо по морде, а полиция не реагирует", - сказал Мирошниченко.

По его словам, в полицию должны обращаться либо депутаты, либо граждане, либо контролирующие органы.

"Мы миллион раз обращались в полицию, но наша полиция работает только на то, чтобы не нарушался общественный порядок. Если нарушается закон, то у полиции всегда не находится полномочий. Когда нужно кого-то репрессировать, то полномочия всегда есть. А когда нужно отстаивать закон и интересы общины, то полиция всегда остается в стороне. То, что происходит сегодня, в том числе на Выдубичах касательно незаконной добычи песка - это результат сговора правоохранителей, которые саботируют выполнение своих обязанностей и бандитов, которые незаконно добывают песок", - заявил депутат.

Он напомнил, что Киевсовет принял решение о разрыве договора аренды с ПАО "Мостобуд", но решение обжалуется оппонентами в судах.

"Наиболее интересно то, что даже аренда земельного участка, которая была у фирмы Продивуса "Мостобуд" не предусматривала использования его как объекта для добычи песка. Это нарушение земельного кодекса, нарушение договора аренды, который они хотят оставить через суды. Каким образом вернуть? Должна полиция вмешиваться, должен вмешиваться департамент земельных ресурсов. На самом деле, продолжается незаконная добыча песка, разрушается русло речки Днепр и вследствие этого намыва, я уже говорил неоднократно, могут разрушиться опоры Дарницкого моста и моста Патона", - подытожил Мирошниченко.

смсчияя

Как сообщали Українські Новини, Киевсовет уже год не может забрать у Продивусов киевскую землю, за которую не платят аренду.

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