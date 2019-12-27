підписатися на розсилку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 грудня 2019, пʼятниця, 20:15 10
Силові структури 2019-12-27T21:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив главу СБУ у Хмельницькій області

Зеленський звільнив главу СБУ у Хмельницькій області

Ольга Фандорина
СБУ, Володимир Зеленський, Звільнення з посади

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Сергія Харченко.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Харченко звільнений указом Президента №962.

"Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - сказано в ньому.

Харченко обіймав дану посаду з квітня 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Грицака з військової служби, але дозволив носити військову одяг.

В липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів.

Більше новин про: СБУ Володимир Зеленський Звільнення з посади

Новини
У Білоцерківській колонії загинув засуджений, лікарів підозрюють у недбалості 20:37
Зеленський звільнив главу СБУ у Хмельницькій області 20:15
У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік 20:12
У 2020 "Фармак" планує вивести на ринок 20 брендів ліків 20:05
Зеленський оголосив, що гроші від "Газпрому" вже на українських рахунках 19:41
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Україна і Польща рекомендують розширити санкційний список, – експерт 11:43
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
більше новин
Україна нарощує імпорт електроенергії з Білорусі, ігноруючи протести Литви, - Москаль 12:11
Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу 22:51
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія 20:08
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok