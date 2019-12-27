Зеленський звільнив главу СБУ у Хмельницькій області

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Сергія Харченко.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Харченко звільнений указом Президента №962.

"Звільнити Харченка Сергія Олександровича з посади начальника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - сказано в ньому.

Харченко обіймав дану посаду з квітня 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив Грицака з військової служби, але дозволив носити військову одяг.

В липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів.