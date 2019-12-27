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27 грудня 2019, пʼятниця, 19:10 8
Суспільство 2019-12-27T21:00:03+02:00
Українські Новини
В останню п'ятницю року в Києві утворилися величезні пробки: ситуація на дорогах

В останню п'ятницю року в Києві утворилися величезні пробки: ситуація на дорогах

Ольга Фандорина

У п'ятницю ввечері на дорогах столиці утворилися величезні пробки. Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Основні пробки - на правому березі і в центрі. Рух транспорту ускладнений на вул. Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вул. Льва Толстого, вул. Басейної, бульварі Лесі Українки, вул. Мечникова, вул. Саксаганського, вул. Жилянській, вул. Богдана Хмельницького, вул. Михайла Грушевського, Паркової дороги.

Також корки на Повітрофлотському проспекті, вул. Вадима Гетьмана, вул. Валерія Лобановського.

Пробки на вул. Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, вул. Новокостянтинівській, Гаванському мосту та вул. Набережно-Рибальській, вул. Набережно-Луговій, вул. Глибочицькій, вул. Почайнинської, вул. Костянтинівській, вул. Юрія Іллєнка.

 

 

На лівому березі труднощі з проїздом на проспекті Бажана, Дніпровській набережній, проспекті Петра Григоренка, вул. Анни Ахматової та на Південному мосту. Затори утворилися на Броварському проспекті між станціями метро Дарниця і Лівобережна і на проспекті Визволителів.

Крім того, затори утворилися на Великій Окружній дорозі.

Нагадаємо, снігопади з ураганним вітром і колапс на дорогах: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Також попереджали, що пройдуть снігопади і вдарять морози: киян закликають не користуватися своїми авто.
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