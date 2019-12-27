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27 грудня 2019, пʼятниця, 18:46 8
Події 2019-12-27T19:02:01+02:00
Українські Новини
Авіакатастрофа в Казахстані: українців доставили в лікарню

Авіакатастрофа в Казахстані: українців доставили в лікарню

Ярина Вацяк
МЗС України, Українці, авіакатастрофа, Казахстан

Двоє українців, які перебували на борту літака в Казахстані Bek Air, госпіталізовані.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ україни у відповідь на запит Українських Новин.

"За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 14 осіб, 50 - госпіталізовані. Серед постраждалих є 2 громадян України, які доставлені в лікарню Алмати", - йдеться в ньому.

У повідомленні також зазначається, що консул посольства України в Казахстані встановлює зв'язок з постраждалими і підтримує контакти з місцевими рятувальними службами.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня вранці впав літак недалеко від Алмати (Казахстан). За даними Комітету з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на борту літака перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу.

Одна з пасажирок літака, який впав біля Алма-Ати літака Bek Air Марал Єрман, запостила в соціальні мережі відео після падіння повітряного борту. Зі слів жительки Алмати, все відбулося швидко і дуже несподівано.

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