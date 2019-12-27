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27 декабря 2019, пятница, 09:35 139
Происшествия 2019-12-27T09:39:24+02:00
Українські Новини
Самолет разделило пополам, - выжившие рассказали о последствиях крушения самолета в Казахстане

Самолет разделило пополам, - выжившие рассказали о последствиях крушения самолета в Казахстане

Таня Войтюк
Казахстан, Крушение самолета, Авиакатастрофа, Алматы, Нур-Султан
Крушение рейса Z2100 в Казахстане. Фото: Azattyq Rýhy. Фото: maral_yerman
Крушение рейса Z2100 в Казахстане. Фото: Azattyq Rýhy. Фото: maral_yerman

Одна из пассажирок рухнувшего возле Алма-Аты самолета Bek Air Марал Ерман запостила в социальные сети видео после падения воздушного борта. По словам алматинки, все произошло быстро и неожиданно, пишет "Страна".

На видео девушка сообщает, что первая карета скорой помощи приехала спустя 20 минут после катастрофы.

"Сначала самолет шатался при взлете. Потом как будто мы приземлились. Оказалось, что мы врезались во что-то. Особого хаоса на борту не было. Не было ни криков, или еще чего-то. Я вообще в шоке была, не все произошедшее помню. Мы на борту не могли понять, что случилось. Когда пришла в себя, смотрю, передо мной все закрыто. Я сидела на месте у крыла самолета. Стюард нам открыл выход, и мы вышли. Тогда мы с пассажирами и увидели, что самолет разделился пополам", - рассказала пассажирка Марал Ерман.

По словам девушки, на месте было много пострадавших.

"Сначала к нам подъехали, кажется, какие-то секьюрити. Она сразу начали вытаскивать из самолета детей. После подъехали пожарные, скорая позже прибыла. Раненых много было. Я не осталась. За мной приехали родные", - добавила очевидица.

Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в пятницу, 27 декабря. На его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Лайнер потерял высоту и упал в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. Возгорания не произошло. 

Как сообщали Українські Новини, Украина впервые взыскала штраф с казахских авиалиний за нарушение воздушного пространства над Крымом.

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